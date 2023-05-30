Burak Kaymak: “Rakibimizin sahada eksik olması işimizi kolaylaştırdı”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, Kayserispor maçının ardından, erken gelen kırmızı kart sonrası kontrolü ellerine tutmanın kolaylaştığını dile getirerek, “Rakibimizin sahada eksik olması işimizi kolaylaştırdı” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fatih Karagümrük, sahadan 2-0’lık skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük’te teknik sorumlu Burak Kaymak, “Erken gelen kırmızı kart sonrası baskılı oyunla skoru bulduk. Rakibimizin sahada eksik olması işimizi kolaylaştırdı. İkinci yarı skoru korumak amacıyla daha kontrollü oynadık. Sahadaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz” açıklamasında bulundu.

Andrea Pirlo’nun takımdan ayrılması ile ilgili de konuşan Kaymak, “Pirlo ve ekibine buradan tekrardan teşekkür ederim. Kendilerinden oldukça faydalı bilgiler öğrendik. Bizlerde zaten iyi bir sezon geçiren Karagümrük’ü kalıcı başarılara ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.