Burak Kaymak: “Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, Konyaspor karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini ve galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, son maçta 3 puan alarak ligi güzel bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 15 dakikasına çok iyi başlayamadıklarını söyleyen Burak Kaymak, “Ondan sonraki dakikalarda reaksiyon vermeye başladık. Bunun sonucunda ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdik. İkinci yarı ise tam tersi bir tablo vardı. Gayet iyi bir futbolla çok fazla pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. 2 tanesi direkten dönen 3 tane net pozisyonumuz vardı. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum açıkçası. Son maç Kasımpaşa ile. 3 puan alıp ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.