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Burak Kapacak, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Bursaspor’dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile sözleşme imzaladı.

Spor 07.08.2021, 21:24
Burak Kapacak, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Bursaspor’dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, ’’Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" denildi.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, 77 numaralı formayı giyecek.
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