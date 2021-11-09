Burak İnce, Bundesliga’ya transfer oldu

Altınordu’nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer oldu. Ocak ayında 18 yaşına girecek Burak İnce, Almanya ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce’yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Alman Kulübü ve Altınordu’nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arabi: “Burak İnce, Avrupa’dan birçok teklife rağmen gelişimi için Armina Bielefeld’i tercih etti”

Armina Bielefeld Kulübü CEO’su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada “Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce’yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld’e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık. Burak İnce, Avrupa’dan birçok teklife rağmen gelişimi için Armina Bielefeld’i tercih etti. Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye’nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu’na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi” dedi.

Samir Arabi, Altınordu Kulübüne de uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Burak İnce: “Bundesliga benim her zaman hayalimdi”

Armina Bielefeld’e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, “Arminia Bielefeld’e transfer olduğum için çok mutluyum. Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya’ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa’nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim” ifadelerini kullandı.

Altınordu’dan Burak İnce’ye başarı dileği

Altınordu Futbol Kulübü de Öz Kaynak Sistemi’nden yetiştirdiği Burak İnce’ye başarı dileğinde bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Öz Kaynak Sistemimizden yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Öte yandan Burak İnce, 2018 yılında Çağlar Söyüncü’nün Freiburg’a transferinin ardından Altınordu’dan Bundesliga’ya transfer olan ikinci futbolcu oldu.