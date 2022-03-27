Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.

Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak yapıldı.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.