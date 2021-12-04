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Ahmet Ağaoğlu: "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan kimin şampiyon olacağı belli olmaz"
Burak Elmas: "Türk futbolu dibi görmüş durumda. Daha önce yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz."
Burak Elmas: "Türk futbolu dibi görmüş durumda. Daha önce yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz."
Spor 04.12.2021, 12:25
Burak Elmas: "Türk futbolu dibi görmüş durumda. Daha önce yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz."