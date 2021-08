Burak Elmas: "Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolu kapanmıştır"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başkan Rezan Epözdemir, GS TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Rizespor arasındaki hukuki durumun aslında bundan ibaret olmadığını belirten Elmas, "Bu olay bundan geniş kapsamı olan, Galatasaray’a diz çöktürmeye çalışılan, Galatasaray’a birçok yolla baskı yapılan ve en sonunda da farklı bir olaydan dolayı verilecek ceza ile tehdit etmeye kadar giden bir olaylarla zinciri. Ortada Galatasaray’a karşı başlatılmış mücadele var, diz çöktürme çabası var. Galatasaray bu olaylara boyun eğmeyecek. Bedeli ne olursa olsun mücadele edecek. Galatasaray’ın en önemli hukuki davası olmuştur" diye konuştu.

Bu süreçte Rizespor ile aralarındaki sorunu uzlaşmayla halletme iradeleri olduğunu söyleyen Başkan Elmas, "Rizespor’a yeni yönetim geldi. Ciddi bir çaba ile halletmek arzusu gösterdik. Nasıl çözebiliriz diye. Konu bir yerlere kadar geldi. Tahir Kıran ciddi çaba gösterdi. Şunu tespit ettim. Tahir Kıran’a da camiadan büyük baskı var. Galatasaray ile Rizespor camiaları arasında bir problem yok. Oyuncu ile ilgili bir problem. Bir kesim bunu bir kan davasına çevirmeye çalışıyorlar. Rizespor yönetimini zor durumda bırakacak şekilde yapıyor. Bunu tespit ettik. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Bu süreçte kulüp olarak Tahkim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Görevi kötüye kullanmaktan dolayı. Bazı oyuncuları kiralık ve bonservisi ile verme ve bunun dışında belli bir ödemede anlaşma aşamasına geldik. Birincisi oyuncumuzun bir an önce sahaya gelmesi, ikincisi Rizespor ile aramızda düzeltmek. Çok enteresan gelişmeler yaşandı. Giresunspor maçında hiçbirimizin tasvip etmediği hadise cereyan etti. Marcao son derece yanlış bir hareket yaptı. Kendisi özür diledi. Disiplin sürecini kendi içimizde çalıştırıyoruz. Marcao’nun disiplin kurulundan alacağı ceza ile ilgili duyumlar geldi. Bu arada Rizespor ile aramızdaki protokol görüşmeleri devam ediyor. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Bu protokolde Galatasaray’ın kabul edemeyeceği bir şart vardı. Rizespor’un avukatından gelen yazının ön yazısında perşembe günü saat 17’ye kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Halbuki cuma da imzalanabilirdi. Perşembe günü ne var? Marcao’nun cezası Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Tahkim Kurulu aleyhinde bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Biz dedik ki 'Bize karşı hukuki garip kararı veren Tahkim Kurulu’nun görevi kötüye kullanmaktan dolayı yaptığımız suç duyurusundan vazgeçmemiz söz konusu değil.' Bundan sonra ve aldığım duyumlarla birleştirerek, Marcao’nun verilecek cezanın üst sınırı ve yakının bir ceza olacağını bu gelişmeleri TFF Yönetim Kurulu’ndaki bir yöneticiyle paylaştım. Federasyondaki de birçok kişi Disiplin ve Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu hukuksuz kararlardan çok rahatsızlar. Burada Galatasaray gerçekten Marcao’ya verilecek ceza ile tehdit edilmek ve bu tehdit sonucunda Rizespor ile dikte edilen anlaşmayı imzalamak mecburiyetinde bırakılmak istendi. Dün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolu kapanmıştı. Kimse Galatasaray’ı köşeye sıkıştırmaya kalkmasın. Bunun altında ezilirler. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bedeli neyse yönetim olarak hazırız. Biz bu cesareti göstereceğiz. Sırf bu Oğulcan davası sebebiyle bürokraside Galatasaray’ın bir takım haklı olduğu konularda çözümsüzlüğe itilmiştir. Galatasaray çok köklü ve büyük bir camiadır. Galatasaray haksız şekilde ceza verme ve diz çöktürme çabalarını yapmaya çalışanlar bunun altında ezilir. Bu bedel ne ise ödenir. Sonunda Galatasaray kazanır" şeklinde konuştu.



"Disiplin Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Ciddi önlemler alacaklarının altını çizen Burak Elmas, "Göreve geldiğimizde beri kişilerle ilgili futbolun sorunlarıyla ilgili mücadele edeceğimizi söylemiştik. Diğer taraflarda kişiselleştiriliyor. Geçen hafta başkan yardımcımız yaptığı görüşmede Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu’nu istifa etmesi gerektiğini söyledi. Görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Buna benzer bir suç duyurusu da bugün itibariyle Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Disiplin ve tahkim kurulu kararının Rizespor - Galatasaray davası için güç gösteri olarak hukuk dışı yollarla kullanıldığıyla ilgili savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu dava Galatasaray’ın davasıdır. Nihat Özdemir yönetimindeki TFF’ye bir mesaj vermek istiyorum. Geldiğimiz süreçte Galatasaray’a karşı içeride bir lobi var. Bu bana sorarsanız bir suç örgütü. Suç örgütü ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. İlk kesilen cezada Galatasaray’dan alınan bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Disiplin ve Tahkim Kurulu, Galatasaray’a baskı ile ödetmeye çalışmıştır. Galatasaray’dan haraç kesemezsiniz. Bugün itibariyle Murta Balcı yönetimindeki tahkim ile Aytaç Yüksel başkanlığındaki Disiplin Kurulu ve UÇK ile Galatasaray’ın birebir mücadelesi vardır. TFF bununla ilgili kendi üzerine düşeni yapmazsa aynı şekilde mücadelemiz TFF ile de olacaktır. Arkada kapılar arkasında söyledikleri, şikayet ettikleri konularla ilgili artık gereğini yapmalarını bekliyor. Bundan sonra verecekleri bütün cezalara hukuk yoluna gideceğiz. Cezanın veriliş ve cezanın pazarlık ediliş şeklini konuşuyoruz. Marcao’ya verilen disiplin kurulu cezanın her ne kadar hakkaniyetsiz ve hukuk dışı olduğunu düşünsek de zaten disiplin kurulu ile ortak çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kurulu’na da Marcao kararıyla ilgili itirazda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

TFF’yi uyardığını ifade eden Elmas, “Galatasaray’a bedel ödetmeye çalışmaya çabaladıklarının farkındayız. Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisi. Galatasaray’a hakkaniyetsiz cezalar veren, haksızlık yapan her kişi ve şahıs bedel öder. Hukuk içerisinde mücadelemiz devam edeceğiz. Nihat Özdemir’den de adaleti sağlama iradesini göstermesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreci yakından takip edeceğiz" dedi.



Rezzan Epözdemir: "Galatasaray çabaya baskıya boğun eğmez"

Rizespor’un anlaşmadaki taleplerini anlatan Rezzan Epözdemir ise, "Marcao ile ilgili maç oynanırken ceza açıklandı. Oyuncumuzun savunmasını alacağız. Teknik heyet kararı da geldikten sonra nihai kararı vereceğiz. Saat 17’ye kadar olayına anlam veremedik. Ceza açıklanınca bu talebin çok manidar ve düşündürücü olduğu ortaya çıktı. 'Saat 17’ye kadar dönüş yapılsın' istendi. Bu talebi kabul etseydi oyuncumuz daha az ceza alacaktı. Galatasaray’ın menfaatlerini düşündük. İlkelerimizden taviz vermedik. Bu protokole 'Tamam' demedik. Akşam bu karar açıklandı. Sözleşmede bu oyuncuların bir kısmını bedelle veriyoruz. Limitimiz de açılacak. Bu talebimiz kabul edilmedi. 500 bin Euro artı bu oyuncuları veriyorsak bu düşsün dedik. 'İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki sayılı davadan ve temyizden feragat edecek' maddesi var. Bundan feragat ederiz. 'TFF Tahkim Kurulu aleyhinde Cumhuriyet Savcılığı nezdinde bulundukları şikayetten vazgeçecektir'. ve 'Taraftar gelecekte birbirlerine ve başkan kişi ve kurumlara karşı herhangi bir yargı yoluna gitmeyecek tahüddüt edecek' maddesi var. 'Bu talebe uymayan diğerine 1.3 milyon Euro tazminat öder' maddesi var. Tahkim Kurulu şikayetimizden nasıl vazgeçeriz. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi veririz. Tek talebimiz adalet. Biz kabul etmedik, çıkmaza girdi. Galatasaray çabaya baskıya boğun eğmez" açıklamasında bulundu.