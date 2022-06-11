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Burak Elmas oyunu kullandı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı
Spor 11.06.2022, 12:01
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oylarını kullandı. Diğer üyeler de Galatasaray Lisesi’ne gelip oylarını sandıklara atıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da oy verme işlemini gerçekleştirdi. Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu verdi.