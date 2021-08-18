Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Brezilyalı futbolcu Marcao hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak bu olayı tasvip etmediklerini belirtiklerini vurgulayan Başkan Elmas, "Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken örneğin, savunma alma. Bu savunma sonrası teknik heyet raporu alma. Bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Biz disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Dışarıda gelişen olayları yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için, Galatasaray’da alınması istenen aksiyonları kimse Galatasaray’a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda, bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Ama herkes de dikkatli olsun. Galatasaray ile uğraşmasınlar. Biz tasvip etmediğimiz konuda iç ceza prosedür işlemlerini başlattık. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsi ile görüşerek, aile içinde gerektiği şekilde, gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz bir aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan bunu yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum" diye konuştu.