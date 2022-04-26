Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 9 yönetim kurulu üyesi, idari ibrasızlığın kaldırılması için mahkemeye başvurarak dava açtı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri mahkemeye başvurdu. Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, idari ibrasızlık kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri tespitini istedi.

Ancak söz konusu durumun 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek seçime bir engel oluşturmadığı da belirtildi.