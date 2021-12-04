Burak Elmas: "Galatasaray’a verilen cezaların üst sınırdan verilmesi alışkanlık oldu. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır ya da alt sınırın altında verildiği gerçeği var."