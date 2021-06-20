Burak Elmas, Galatasaray kulübünün 38. başkanı oldu

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Burak Elmas 3 yıl görev yapacak

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu aldı

Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu.

Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı.

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı.

29 sandık sonucu

Burak Elmas: 1470

Eşref Hamamcıoğlu: 1450

Metin Öztürk: 869

Yiğit Şardan: 624

İbrahim Özdemir: 90

TFF'den Elmas'a tebrik mesajı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elmas için bir tebrik mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz" denildi.