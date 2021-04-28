Burak Elmas, Galatasaray başkan adayı oldu

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas, adaylık başvuru evraklarını divan kuruluna teslim etti.

"TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM"

Bununla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum." dedi.

(Ensonhaber)