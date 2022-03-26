banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj

Burak Elmas: "Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok ciddi işler yaptıklarını belirterek, "10 milyon Dolar’dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik" dedi. Elmas, Florya projesiyle 3 sene içinde banka borçlarını kapatmayı da ümit ettiklerini söyledi.

Spor 26.03.2022, 12:54
Burak Elmas: "Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok ciddi işler yaptıklarını belirterek, "10 milyon Dolar’dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik" dedi. Elmas, Florya projesiyle 3 sene içinde banka borçlarını kapatmayı da ümit ettiklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıda kendi dönemi adına konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Göreve geldikten sonra ilk 6 ayımızı sizlere sunuyoruz. Neler söylemem gerektiği konusunda birçok arkadaşım tavsiyede bulundu. Dün akşam evde kendi iç muhasebemi yaptım. Bugün ne söylersem Galatasaray’a faydalı olur diye düşündüm. Galatasaray’ı çok seven olarak bu göreve sizlerin adına talip oldum. Göreve geldiğim günden itibaren bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün Galatasarayımız yaklaşık faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak bir mali yapıya sahip. Tüm bunların üstüne 15 sene gecikmiş kurumsallaşma hamlesi var Galatasaray’da. Dönem dönem denenmiş maalesef sonuçlandırılamamış. Yapmak zorunda olduğumuz kurumsallaşma hamlesi var. Öncellikle birlikte hareket etmek kabiliyetline sahip olmamız lazım. Samimiyetle söyledim. Galatasaray’ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraber adına dönemimizde elimden gelen çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulduğunu görüyorum. Bizim birleşmeye ihtiyacımız var diyenler, bize bazen bu birleşmeye yara veren şeyler yapıyorlar. Sponsora bu yönetime çok destek veriyorsun diyenler var" diye konuştu.

"Galatasaray bir kulüpten çok fazlası"

Galatasaray’ın bir kulüpten fazlası olduğunu söyleyen Elmas, "Galatasaray belki de tarihin en zor olduğu dönemde, UEFA Finansal Fair-Play kurallarını çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala cambaza bak yapıyoruz. Artık Galatasaray cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu oylamadan farklı bir karar. Her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray’ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahsedenlerin bazıları bu değerleri uygulamıyorlar. Bu değerleri kaybedersek her şeyi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu mücadeleyi götüremeyiz. Biz Galatasaray’ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Ama çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, konuşmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz. Bizler geçiciyiz. Bugün herkes tartışıyor. Ben bu göreve gelirken, kurullarımı Galatasaray’ın tartışmayacağı isimlerden seçmek istedim. Neden? Kurulların çok önemli işlevleri var. Galatasaray her kararı tartışırsak nasıl çalışılacak. Maalesef çok zor" şeklinde konuştu.

"Ciddi işler yaptık"

Bu dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Burak Elmas, "Ne yaptılar ki diye söylüyorlar. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Eleştiriler konu bazlı, Galatasaray’da hem yönetim tarzımızı düzeltebileceğimiz hem de konularda daha büyük çözümler getireceğimiz eleştiriler başımızın üstünde, çok değerli ve kıymetli. Bizi eleştirenleri kulübe çağırıyoruz. Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerde uzaklaşmak ve birine zimmetlemekte de gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. 3 sene için gelen bir yönetim olarak birçoğunu aynı da hareket geçirdik. Ciddi işler yaptık. Sezon sezon karşılaştırdığımızda 10 milyon Dolar’dan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon Dolar ilave kaynak yaptık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik. Tüzük çalışması dedik. Tüzük çalışmasını çok hızlı bir sonuçlandırdık ve üyelerimizle paylaştık" açıklamasında bulundu.

"Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz"

Galatasaray Adası’nın geri alınmasıyla ilgili olarak Burak Elmas, "Ada, uzun zamandır devam eden, bizim de camia olarak çok büyük hatalar yaptığımız, çözülememiş bir hukuki mücadeleydi. Göreve gelirken hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi, sonuçlandıracağımızı söyledik. Adayı duyururken tüm paydaşlarımıza teşekkür ettik. Biz bunu Galatasaray için yaptık. Fakat gördüm ki ciddi anlamda başarısı paylaşma yarışı var. Herkes ben yaptım diyor. Bu ada konusunda ciddi anlamda görünen uğraşanlar olduğu gibi gerçekten uğraşan isimlerini duymadığınız arkadaşlarımız da var. Kimse ben yaptım, o yaptı demesin. Galatasaraylılar yapmıştır. Ada konusunda emeği geçen 20’den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Ada konusunda yönetimlerde yer almış kişilere, teşekkür mektubu yazdım. Adanın imar konusunda imar çalışmalarımız var. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz Projesi ile ilgili son gelişmeleri anlatan Elmas, "Bir önceki yönetimde başlayan faaliyetlerini devam ettirdik. Eyüp Belediyesi’nden çizmiş olduğumuz projenin onaylarını aldık. Bakanlıklardan görüş alınarak onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak’a başvurduk. Ümit ediyorum, önümüzdeki ay sonuçlanarak tapumuzu alacağız. Hızlı bir şekilde bitmesini arzu ettiği yeni tesisimizin inşaatına başlayacağız" dedi.

"Florya projesiyle banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz"

Florya projesinde çok uğraştıklarını anlatan Burak Elmas, "Dursun Özbek Başkanımızla Emlak Konut’a da gittik. Size bugün üzerinde çok uzun süredir, ilk anlaşılan projede fakat daha sonra gerçekleşmeyen ve iptal edilen projede bizim alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut’un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi iptal olduğu için satın alarak bütün arazi yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün geliri de banka borçlarımızın ödenmesi adına direkt banklara ödenmesi projesinde çalıştık. Ne mutlu sonunda geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık. Üzerine bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansal modeli oluşturarak hem aynı zamanda Kemerburgaz’a taşınıp, hem de Florya’dan gelecek gelirle orada yapacağımız yeni proje ile tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde bütün borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yurt yapılması için el sıkıştık"

Mecidiyeköy binasıyla ilgili olarak ise Başkan Burak Elmas, "Dursun Özbek zamanında başlayan fakat içerisinde ilave yatırım yapma ihtiyacı olan kiralanabilir hala gelmesi için bir bina. Uzun zamandır boş duruyor. Bu bina ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı arkadaşlarımız. Hem inşaatı içinde yapıp, 5 ay içerisinde bitireceğimiz daha sonra da ciddi anlamda Galatasaray’a ciddi anlamda gelir getirecek kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak burada onların yurt yapması için anlaşma konusunda el sıkıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19