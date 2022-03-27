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Burak Elmas: "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler için yapılan eleştirilere, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" dedi. Elmas, vicdanın rahat olduğunu söyleyerek, üyelerin vereceği her türlü karara saygı duyacağını belirtti.

Spor 27.03.2022, 00:27
Burak Elmas: "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler için yapılan eleştirilere, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" dedi. Elmas, vicdanın rahat olduğunu söyleyerek, üyelerin vereceği her türlü karara saygı duyacağını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Üyelerin konuşmalarının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas eleştirilere cevap verdi. Galatasaray’ı birleştirme çabalarının istediği gibi ilerlememesinden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Elmas, "Galatasaray’ın içinde bulunduğu durumun hep kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin, intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakmaya sebep olduğu için çok üzgünüm. Ama umutluyum. Galatasaray bu dönemlerden geçti. Bu dönemler bugünlere geldi Türkiye’nin en büyük markası oldu. Onun için umutluyum" diye konuştu.

"Size vermiş olduğum taahhütlerde hepsini gerçekleştirmek için çalışıyorum"

Samimi konuşma yapacağını ifade eden Başkan Elmas, "Başkanlık yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kafanızda çizdiğiniz bazı senaryolar var. Galatasaray hayaliniz yapmayı arzu ettiğiniz bir takım şeyler var. Kısa zamanda görüp tecrübe edebiliyorsunuz. Galatasaray için endişeliydim. Çok eleştirdim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hep hizmet etmeye çaba gösterdim. Beni bugün böyle düşünürken genç bazı arkadaşlarımın hayal kırıklığını görmek çok üzdü. Belli ki Galatasaray için yapmak istediklerimi anlatırken, onlara çok ümit vermişim. Bunları yaparken yapabileceklerime inandığım için ve Galatasaray’ın buradan çıkabileceğine inandım olduğu için söyledim. Sizlere yalan söylemedim. Size vermiş olduğum taahhütlerde hepsini gerçekleştirmek için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var. Pes etmedim. Onları da çözmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler hakkında ise Elmas, "Türkiye’de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray tek kuruşunu ortak hesaptan çekebiliyor. Banka onay vermezse. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye görüş, eleştiri var. Zor bir seçim geçirmişsin ikinci ayından itibaren ciddi anlamda farklı düşünenler var. Sürekli çalışmak için çabalarken baskıdan dolayı motive etmek zorunda olduğu yönetim kurulu arkadaşların var. Top içeri girmediği zaman ne yaparsan yap başarısızsın. Galatasaray başkanı olarak herkesin sana baktığı bir ortamda taraftar olarak üzüldüğün bir gecenin arkasında dimdik ayakta olup, hiçbir şey olmamış Galatasaray’ın o gün çözülmesi gereken problemleriyle uğraşma mecburiyetin var. Ben yolda Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım. İçeride sistem çözülsün diye her masada kendim oturdum. Galatasaray’ın hakkını görmeseniz de benim vicdanen için çok rahat. İstediğimiz şeylerin hepsi olmadı. Çok fazla şey yaptık. Yapılanlar belki de yeterli gelmedi. Bunların hepsine saygım sonsuz. Galatasaraylı olarak Galatasaray’ın bulunduğu her ortamda sokak kavgası yapmamış olsak da Hakemlerle ilgili arkada dönenleri anlatamıyorum. Bugün Tahkim Kurulu görevden alınan hakemleri geri getirdi. Her gün böyle şey ile uğraşıyoruz. Türk futbolu batmış durumda" ifadelerini kullandı.

Rakip takımlarla ilişkilerle ilgili gelen eleştirilere cevap veren Burak Elmas, "Sektörün en büyük gelir sağlayıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray, kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Kendi dönemimizin devamını sağlamak ya da Galatasaray’ın geleceği arasında karar vermemiz gereken her anda Galatasaray’ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız kararı aldık. Bu süreçte üzdüğün arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum" dedi.

"Galatasaray Kulübü’nde fark yapamayacaksam bu koltukta oturmanın benim için hiçbir önemi yok" diyen Başkan Elmas, "Fark yapmanın da çok zor bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Arkadaşlarıma Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday olduğumuzu, ilk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyledim. Tekrar söylüyorum vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum. Ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray değerlerine içimde devam edeceğim. Benim Galatasaray’ım benimle yaşamaya devam edecek. Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim çünkü insan sevdiği için pes etmez" diyerek sözlerini tamamladı.

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