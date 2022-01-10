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Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Burak Elmas, Fatih Terim ile görüştü
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.
Spor 10.01.2022, 13:57
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştü.
Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu’nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi.