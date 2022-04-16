banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Burak Elmas: "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, nisan ayı olağan divan kurulunda yaptığı açıklamada, "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz" dedi.

Spor 16.04.2022, 14:57
Burak Elmas: "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, nisan ayı olağan divan kurulunda yaptığı açıklamada, "En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz" dedi.

Galatasaray’ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşiyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, toplantıda açıklamalarda bulundu. Görev aldıkları süreçte divan başkanlığına teşekkür ederek sözlerine başlayan Elmas, "Atilla İlhan’ın söylediği gibi, ’Ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlarla hala sevgili’. Bugün huzurlarınızda yaklaşık 9 ay önce bu salonda teşekkür konuşması yaptıktan 9 ay sonra son divan toplantımızda bu salondan size 38. başkan olarak konuşmamı yapıyorum. Galatasaray’da birçok olağan genel kurul oldu. Birçok ayrışmalar oldu. Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun bizim tarafımızdan Galatasaray’da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray’ın birleşmesine engelleyecek, herhangi bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray’ın içinde bulunduğu bu durumu hissederek bir mücadele vermek şart" diye konuştu.

"Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar"

Yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Burak Elmas, "Bugün 30 Nisan’da birbirinden değerli başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Galatasaray’da önemli bir hizmet yarışına girdiler, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray’ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, Galatasaray’da eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil. Kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray’ı ailesi, yaşadığı değerler olarak değil, bir amaç olarak kullanılan araç olarak görenler onlara da bunları yapamaya devam edecekler. Bu insanlar arasında hepinizi ortak kişileri, başkan, yönetim kurulu kim olursa olsun görmeye devam edeceksiniz. Sizlerden öneli ricam var. 30 Nisan’da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasını değil, çoğunluğun desteğiyle onlara Galatasaray’a hizmet etmelerini, onların da Galatasaray’ı ileriye taşınmalarını izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil, konu bazlı yapalım, Bu Galatasaray geleceği için çok önemli" şeklinde konuştu.

Kurulan araştırma komisyonu hakkında ise Başkan Elmas, "Divan başkanımız araştırma komisyonu kurdular. Biz cadı avı değil, birinin yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değil, Galatasaray maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha Galatasaraylılar tarafından tekrar yapılmaması ve Galatasaray’ın da böyle duruma tekrar gelmemesi için önemsiyorum. Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim. Burada olan yanlışların tekrar yapılmaması için kontrol mekanizmalarını kurarak ondan çıkacak sonuçların Galatasaray’a faydalı olması için biz üyeler olarak elimizden geleni yapalım" dedi.

"En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz"

Olağan genel kurul sonrasında şeffaf bir şekilde üyelerin aldığı kararı duyduklarını ve gereğini yaptıklarını söyleyen Elmas, "Tüm adaylarımızı Galatasaray’ın tüm iletişim kanallarını şeffafça açarak, onların statta gerekli açıklama yapmalarına izin vererek Galatasaray’a yakışan şekilde bu seçimin geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapamaya da devam edeceğiz. 30 Nisan tarihine kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray’ı temsiline devam edecek. Galatasaray’da bir boşluk olmayacak. En iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna Galatasaray’ı devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray bundan sonra dışarıdan daha önemli iç fikir mücadelesi vermek zorunda"

Bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Burak Elmas, "Galatasaray bundan sonra dışarıdan daha önemli iç fikir mücadelesi vermek zorunda. Galatasaray aile yapısını, değerleri çok bahsettiği fakat yaşamadığı değerlerini savunacak mı, Galatasaray iktidarını paylaşma, Galatasaray’dan güç devşirme savaşını geleceğine teslim edecek mi, etmeyecek mi, Galatasaray bu fikir mücadelesini vermeden, bunu yönetimler içinde söylüyorum. Hiçbir yönetim Galatasaray’da bu iradeyi göstermediği müddetçe bu birlikteliği kolay kolay sağlayamaz. Onun için yeni yönetimlere destek olmak için bu fikir mücadele olarak içimizde vermek zorundayız. Dönemizde bize gösterdiğiniz saygı, sabır ve destek için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
15°
açık