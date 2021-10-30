banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Burak Elmas: "Ekrem hocamıza bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ağabeyi İsmet Memnun’un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan Erkek Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun’a teşekkür etti.

Spor 30.10.2021, 21:05
Burak Elmas: "Ekrem hocamıza bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ağabeyi İsmet Memnun’un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan Erkek Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun’a teşekkür etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında 99-84 kazandıkları Bursaspor maçını Sinan Erdem Spor Salonu’nda izleyerek takıma destek verdi. Ağabeyi İsmet Memnun’un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan Başantrenörü Ekrem Memnun’a teşekkür eden Başkan Elmas, "Öncelikle bugün acı kaybına rağmen sahada takımının başında olan sevgili Ekrem hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Böyle üzgün bir gününde takım başında olduğu için de kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk sporuna hizmet edecek genç oyuncuları yetiştirme misyonunu üstlendiklerini vurgulayan Elmas, "Erkek basketbolda ve tüm amatör şubelerdeki arkadaşlarımız Galatasaray’ın hak ettiği yerde olması için çok büyük emek sarf ediyorlar. Bugünün başka bir sevindirici yanı da maçın son bölümlerinde sahaya 16 yaşında genç bir oyuncumuzun girmesiydi. Bu, Galatasaray’ın tüm amatör branşlarda çizmeye çalıştığı vizyonun bir göstergesi. Genç Türk oyuncularımızı Türk sporuna kazandırmak onları iyi bir Galatasaraylı olarak yetiştirmek istiyoruz. Başta sevgili Erden Timur, Barış Nane ve Reha Keskin arkadaşlarımıza buraya verdikleri emekler için teşekkür ederim. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz ama daha yolumuz uzun" diye konuştu.

Galatasaray Futbol A Takımı kaptanlarından Arda Turan’ın Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbol takımına verdiği destek ile ilgili ise Burak Elmas, "Galatasaray’da kaptanlık sadece bulunduğunuz takımda olmuyor. Camiada kaptan olmak kolay bir şey değil. Arda da çok iyi bir Galatasaraylı. Takımlarımızı basketbol ve diğer branşlarda da yalnız bırakmayan çok iyi bir Galatasaraylı. Onun bizimle beraber olmasından çok mutluyuz" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Valencia 12 16
10. Barcelona 10 15
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3