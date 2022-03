Burak Elmas: "Bizim vicdanlarımız çok rahat"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, cumartesi günü yapılacak genel kurulda, üyelerin her türlü iradelerine saygı duyduklarını belirterek, "Bizim vicdanlarımız çok rahat. Galatasaray üyelerinin aklı selimine güveniyoruz" dedi.

Galatasaray mart ayı divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Spor Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Burak Elmas, toplantıda yapılan eleştirilere cevap verdi. Elmas, kurduğu İstişare komitesiyle ilgili olarak, "Eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkalarından oluşan önem verdiğim bir komite. İlk defa biz kurduk. Bu komite benim için çok önemli. Fikirlerinden beslendiğim bir komite" diye konuştu.

"Bizim vicdanlarımız çok rahat"

Cumartesi günü yapılacak genel kurul için de düşünlerini dile getiren Başkan Elmas, "Cumartesi günü uzun uzun vaktimiz olacak. Bizim 6 aylık hizmetimiz değerlendirilecek. Biz Galatasaray üyeleri adına burada görev yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden oluşan genel kurulumuzun her türlü iradesine saygı duyuyoruz. Galatasaray’ın fikri hür vicdanı hür, irfanı hür bir camia olduğunu biliyoruz. Galatasaray için doğruları yapmak için aday olduk. Kendimiz açısından gerçek onay olarak biz Galatasaraylılar olarak kendi vicdanımızda veriyoruz. Dün yönetim kurulu toplantısı yaptım. Arkadaşlarımla aday olurken en zor döneminde aday olduğumuzu biliyorduk. Kurtuluş mücadelesinden geçtiğimizi biliyorduk. Toz pembe tablo olmadığını biliyorduk. Arkadaşlarımla beraber elimizi taşın altında koymaya karar verdik. 6 aydır elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aldığımız her kararda, yaptığımız her işte Galatasaray’ın bekasını, geleceğini kendimizden çok fazla düşünerek ve Galatasaray için doğru olan kararları almak için mücadele ediyoruz. Çok çalıştık. Daha çok işimiz var. Cumartesi yaptıklarımızı sizlerle paylaşacağız. 6 ay gibi kısa sürede çok ciddi şeyler yaptık. Yaptığımız şeylerde bunların kredisini kendimize almayı değil, Galatasaray adına yaptığımızı düşünerek Galatasaray’ın başarısı olarak göstermeye çalışıyoruz. Bizler bir aracıyız. Yaptığımız şeylerden hiç bahsedilmiyor, negatif şeyler konuşuluyor. Bizim vicdanlarımız çok rahat. Galatasaray üyelerinin aklı selimine güveniyoruz" diye konuştu.

Galatasaray’ı birleştirme çabasına gelen eleştirileri kabul etmediğini söyleyen Başkan Burak Elmas, "Tüzüğü ben delince, sen delince aynı tepkiyi veriyor muyuz? Eski başkanlara sevdiğin başkanlara hareket edilince, sevmediğin başkana hakaret edilince aynı tepkiyi veriyor musun? Galatasaray’da üyeler, divan kurulu üyeleri linç edildiği zaman her hangi bir dönemde aynı tepkiyi veriyor musun? Bizlerin üzerinde düşünmemiz gereken o. İşte aramızdaki en büyük problem bu. Galatasaraylılar olarak, konuları, sorunları kişilere zimmetleyip, kişilerle derdimizi gördükten sonra o problem ile yaşamaya devam ediyoruz. Geldiğim günden beri kabul etmeyeceğim tek eleştiri, Galatasaray’ı birleştirme çabam konusunda hiçbir eleştiriye açık değilim. Herkese hak ettiği saygıyı, sevgiyi göstermek için elimden gelen her çabayı yaptım" diye konuştu.

Toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2021 itibarıyla düzenlenmiş özet mali - yönetsel - sportif raporunu Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, 31 Aralık 2021 itibarıyla düzenlenen özet mali - yönetsel - sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleriyle ilgili olarak da Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Tolga Erem okudu.