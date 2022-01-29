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Burak Elmas: "Biz buradayız, görevimizin başındayız"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ocak ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benle birlikte çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Spor 29.01.2022, 17:51
Burak Elmas: "Biz buradayız, görevimizin başındayız"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ocak ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benle birlikte çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ertelenen ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda eleştirilere cevap veren Elmas, "Galatasaray’daki mevcut sorunlar, Galatasaray’a bir şey olmaz denilerek, kar topu gibi büyüttüğümüz bugün nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum; Galatasaraylıların birlikte çıkabileceği bir durum. Bir yönetim bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerini bir araya getirilmesi lazım. Son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Kişilere zarar vererek konuları çözdüğümüzü ön görüyoruz. Kişiler belki gelip geçiyor fakat Galatasaray’ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Biz yönetim kurulunda olduğumuz müddetçe bu çözüm iradelerine her zaman açığız" diye konuştu.

Dün gerçekleştirilen üye bilgilendirme toplantısı için ise Başkan Elmas, "1500 yakın üyemiz kayıt yaptırdı. Katılan 700-800’e yakın üyemiz vardı. Bizim amacımız üyelerimizle bir araya gelip, tartışıp, onları dinleyerek kendimizi anlatmak. İlk üye toplantımızda maalesef bir üyemiz çok kıymetli Süleyman bey ile ilgili hakikaten Galatasaray ortamına yakışmayan cümleler kurdu. Biz o anda bir şeyler yapmaya çalıştık. Akışta ilk defa yaptığımız toplantıda gecikme olmuş olabilir. Bunun çok yanlış olduğunu söyledim. Bu güzel geçen üye bilgilendirme toplantısında, bu tatsız ve talihsiz olaya indirgememek lazım. Ben gereken konuşmayı başkan olarak orada yaptım. Doğruyu ifade etmeye, yanlışın altını çizmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"Arzu ederse tüm Galatasaraylılar yatırımcı olarak katılabilirler"

TFF 2. Lig takımlarından olan Niğde Anadolu FK’nın alınmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Burak Elmas, "O anda acil hareket edip o kulübü almamız gerekiyordu. Niğde Anadolu FK yatırıma açıktır. Arzu ederse tüm Galatasaraylılar yatırımcı olarak katılabilirler. Gizli bir organizasyon değil. Bir altyapımız var. Fakat 17-19 yaş gruplarından sonra dışarıya kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Oyuncuların birçoğu alt liglerde oynuyor. Doğru dürüst bir beden almadan kiralık veriyoruz. O takımlarda oynamıyorlar, gelişimlerini takip edemiyoruz. Burada amaç Galatasaray’ın altyapısında oynayan ve başka yerlere kiralık verdiğimiz oyuncuların gelişimini takip etmek ve onları daha zorlu bir ligde 11’de onayarak gelişimini sağlamak. Yaptığımız her şey Galatasaray’ın geleceği için yaptığımız hamleler" ifadelerini kullandı.

"Güvenoyu her zaman talep edilebilir"

Divan üyelerinden gelen ’Güvenoyu’ konusuyla ilgili olarak ise Elmas, "Kime göre, neye göre. Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiayı, gelen çözüm önerileriyle beraber Galatasaray’ı bu zor durumdan cesaretle çıkarmayı istiyoruz. Sadece Galatasaray değil aslında Türk futbolunun içerisinde bulunduğu bu zor durumdan Galatasaray’ı çıkarmaya çalışıyoruz. Tek başına değil, camiamızın desteği ile yapmayı arzu ediyoruz. Elimizden geldiği sürece bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüzük konusu

Tüzük değişikliğinde 2-3 madde öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Elmas, "Bu 3 maddenin maalesef takvimsel olarak dokunduğu noktalar var. O konular dışında tüzükte fazla değişiklik istemiyoruz. Bu maddeler de Galatasaray’ın yönetilmesi ve daha uygun denetlenmesi için maddeler. Bunlar acil olduğunu düşündüğümüz maddeler. Farklı bir madde ile oynama niyetimiz yoktu. Kurulan komisyon ile değerlendirildi" açıklamasında bulundu.

"Biz buradayız, görevimizin başındayız"

Yönetim kurulundan ayrılan kişiler üzerinden bir spekülasyon yapılmaması gerektiğini aktaran Burak Elmas, "Bu ilk defa olmuyor. Yönetim kurulunda özellikle Galatasaray’ın bu döneminde çalışmak çok kolay bir şey değil. Bazı arkadaşlarımızın çalışırken görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna saygı göstermek lazım. Ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benle birlikte çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Camiamdan tek ricam, son zamanlarda kişiler üzerinden ciddi bir manipülasyon ve kişisel itibar suikasti gerçekleştiriliyor. Bunun da Galatasaray’a faydası yok. Geçmişte de yapıldı" diyerek sözlerini tamamladı.

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