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Burak Elmas: "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz."
Burak Elmas: "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz."
Spor 04.12.2021, 12:25
Burak Elmas: "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz."