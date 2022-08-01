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Burak Altıparmak’tan, Bursaspor’a destek

Bursaspor’dan, Manisa FK’ya transfer olan Burak Altıparmak, yeşil-beyazlı kulübün ‘Yadigar Forma Kampanyası’na 51 bin 963 TL destek verdi.

Spor 01.08.2022, 17:01
Burak Altıparmak’tan, Bursaspor’a destek

Bursaspor’dan, Manisa FK’ya transfer olan Burak Altıparmak, yeşil-beyazlı kulübün ‘Yadigar Forma Kampanyası’na 51 bin 963 TL destek verdi.

Bursaspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Üç sezon kulübümüzde forma giymiş profesyonel futbolcu Burak Altıparmak’a ’Yadigar’ forma kampanyasına son dakika vermiş olduğu 51.963 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz."

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