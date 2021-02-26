Burak Altıparmak, Bursaspor’u ilk kez yalnız bırakacak

Bursaspor’un bu sezon oynadığı tüm lig maçlarında forma giyen Burak Altıparmak, Menemenspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor maçında takımını yalnız bırakacak.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un en çok süre alan ismi Burak Altıparmak cezalı duruma düştü. Menemenspor karşılaşmasında sarı kart gören 30 yaşındaki futbolcu, Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon yeşil beyazlı formayı tüm lig maçlarında terleten, Burak Altıparmak ilk kez takımını yalnız bırakacak. Ligde 23 maçta 2 bin 40 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, 1 gol attı, 6 da asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 maça çıkan Burak Altıparmak, bu kulvarda da bir asist yapma başarısı gösterdi.