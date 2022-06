Burak Altıparmak, Bursaspor’a veda etti

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak yeşil-beyazlı camiaya veda etti. 32 yaşındaki oyuncu, “Evim bildiğim Bursa şehrinin, ailem bildiğim Bursaspor camiasının ve kıymetli Büyük Bursaspor taraftarının yeri bende her zaman ayrı ve her zaman çok özel olacaktır. Varsa hakkım, helal olsun” dedi.

“Değerli Bursaspor camiası Üç sezon boyunca iyi ve kötü günlerimiz oldu ama formasını giydiğim bu şanlı takım için çalışmaktan ve mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Ankaragücü müsabakasından sonra bir sabah tesise çağrıldım ve kadro dışı bırakıldığımı öğrendim. Şaşkınlıkla gerekçesini sordum ancak cevap alamadım ve kadro dışı bırakıldım. Yönetim tarafından sözleşmemin feshedildiğini bile okudum. Yaşananları anlatıp iki satır yazmak çok zor değildi ama bunu istemedim. Her geçen gün başka bir sorun ile boğuşan Bursaspor’a ve camiasına olan saygımdan tek bir kelime etmedim, sustum. Takıma geri çağrıldım, tereddüt bile etmeden formamı giydim ve mücadele etmeye devam ettim. Yeni yönetim gelene kadar 7-8 ay boyunca bir tam maaş bile alamadık. Maaş dışında onlarca yönetimsel ve idari sorun ile uğraştık. İlk haftadan hocasız kaldık, sezon boyunca beş kere hoca değiştirdik. Yaşanılan her soruna rağmen insanlara karşı sustuk, başımızı eğdik ve camiaya olan saygımızdan işimizi yapmaya devam ettik.”

“Ben Bursaspor taraftarına küfür etmedim”

Burak Altıparmak sözlerine şöyle devam etti: “Tüm sezon boyunca elimizden geleni denedik ama başaramadık. Bu başarısızlığın tüm ve tek sorumlusu futbolcularsa bu sorumluluğu takım kaptanı olarak üzerime alıyor ve geçtiğimiz sezon yaşanılan başarısızlık için büyük Bursaspor camiasının her bir ferdiden tek tek özür diliyorum. Hepimiz üzüldük, hepimizin canı yandı. Her tepkiyi, her söylenileni anlayışla karşılıyorum. Hiçbirimiz böyle olsun istemedik. Bandırmaspor maçı sonrası güvenlik endişesiyle takım otobüsünden kaptan olarak ilk inmek için kapıya hareketlendim. İçerideki gerginlik ile kendimi otobüsten dışarıya söylenerek attığım sırada tanımadığım bir şahıs ’kendisine tek bir söz söylememişken, kendisine tek bir küfür ve hakaret etmemişken’ fevri bir şekilde boynuma yapışarak bana saldırmaya başladı ve saldırısını kutsallarıma, benim canım olan aileme küfür ederek sözlü bir şekilde devam ettirdi. Ben bugüne kadar yaşanan her türlü olay karşısında hiçbir kimseye ve hiçbir taraftara küfür etmedim, etmem ve de ettirmem! Altını ısrarla çiziyor ve tekrar ediyorum. Ben ’Bursaspor taraftarına’ asla küfür etmedim! Bursaspor tribünlerinin önde gelenleri de benim bu camiaya ve taraftarına olan saygımı bizzat biliyorlar. Taraftarlar otobüsün ön tarafındalardı, onlara küfür etmiş olsam onlara bakarak ve onlara dönerek konuşurdum. Ben de bir insanım ve benim de bir ailem, benim de değerlerim var. Bu konu hakkında tek özrü Bursaspor kaptanlık makamındayken ağzımdan çıkan sözler için dilerim. Üç sezon boyunca birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, kulübün çok değerli emekçilerine ve geldiğim ilk günden itibaren tüm samimiyetleriyle beni benimseyen ve bana sevgisini gösteren Büyük Bursaspor taraftarının her bir ferdine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Evim bildiğim Bursa şehrinin, ailem bildiğim Bursaspor camiasının ve kıymetli Büyük Bursaspor taraftarının yeri bende her zaman ayrı ve her zaman çok özel olacaktır. Varsa hakkım, helal olsun. Saygılarımla.”