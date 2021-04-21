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Burak Altıparmak asist krallığını zorluyor

Bu sezon çıktığı 30 maçta 9 asist yapan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, TFF 1. Lig’de bu kulvarda zirveyi zorluyor.

Spor 21.04.2021, 13:34
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Burak Altıparmak asist krallığını zorluyor

Bu sezon çıktığı 30 maçta 9 asist yapan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, TFF 1. Lig’de bu kulvarda zirveyi zorluyor.

TFF 1. Lig’in en köklü takımları arasında yer alan Bursaspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak Altıparmak, takımını her ne kadar Süper Lig’e taşıyamasa da birçok kulvarda ön plana çıkmayı başardı. Bu sezon yeşil-beyazlı formayı en çok terleten futbolcu olan 30 yaşındaki isim, attığı 2 gol ve yaptığı 9 asistle takımına önemli katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda 9 asistle TFF 1. Lig’de en çok asist yapan futbolcular arasında ikinci sırada yer alıyor. Burak Altıparmak, 10 asisti bulunan Giresunsporlu Serginho’yu takip ediyor. Ligin asist kralı kalan 3 haftada belirlenecek.
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