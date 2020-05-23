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Bundesliga: Wolfsburg: 0 - B.Dortmund: 2

ALMANYA BUNDESLİGA 27. HAFTA MÜCADELESİNDE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜREN BORUSSİA DORTMUND, DEPLASMANDA WOLFSBURG'U 2-0 MAĞLUP ETMEYİ BAŞARDI

Bundesliga: Wolfsburg: 0 - B.Dortmund: 2

ALMANYA BUNDESLİGA 27. HAFTA MÜCADELESİNDE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜREN BORUSSİA DORTMUND, DEPLASMANDA WOLFSBURG'U 2-0 MAĞLUP ETMEYİ BAŞARDI

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:38
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Bundesliga: Wolfsburg: 0 - B.Dortmund: 2

Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bundesliga’nın 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamadı. Mücadelenin 32. dakikasında Guerreiro’nun golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı da bu sonuçla kapattı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, 46. dakikada oyuna dahil oldu. 78. dakikada Hakimi’nin sayısıyla Borussia Dortmund farkı 2’ye çıkarırken ev sahibi ekipte Felix Klaus, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 57’ye çıkarırken 2. sıradaki yerini korudu. Wolfsburg ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

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