Bundesliga, Premier Lig ve Serie A Tivibu’da

Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A Tivibu ekranlarından izleyicilerle bulaşacak.

Sporseverler Almanya Bundesliga’yı, İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A’yı Tivibu ekranlarından Türkçe veya İngilizce anlatım seçeneğiyle takip edebilecekler. 2021-2022 sezonunun ilk başlama vuruşları 13 Ağustos’ta Bundesliga 2’de olacak. 19.30’daki maçlarda St. Pauli, Hamburg ile karşılaşırken; Schalke 04 ise Erzgebirge Aue’yi konuk edecek. Bundesliga’da ise açılışı Borussia Mönchengladbach ile son şampiyon Bayern Münih yapacak.

Ada’da açılışı Brentford ile Arsenal yapacak

İngiltere Premier Lig’de de yeni sezonun tüm heyecanı S Sport üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor. Premier Lig’de açılış maçında Arsenal, 13 Ağustos’ta ligin yeni ekiplerinden Brentford’a konuk olacak. Ada’da ilk haftanın en öne çıkan mücadelesi ise Tottenham - Manchester City karşılaşması. İlk haftanın kapanış maçında Harry Kane’li, Heung-Min Son’lu Tottenham, Jack Grealish ile şampiyon kadrosunu daha da güçlendiren Manchester City’yi ağırlayacak.

İtalya Serie A’da ilk düdük 21 Ağustos’ta çalacak

İtalya Serie A’da yeni sezon heyecanı 21 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezonun açılışını Hakan Çalhanoğlu’yu transfer eden son şampiyon Inter, Genoa karşısında yaparken, Merih Demiral’ı kadrosuna katan Atalanta, Torino ile oynayacak. 22 Ağustos’ta geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşan Cristiano Ronaldo’lu Juventus, Udinese’ye konuk olacak. Serie A’da ilk haftayı Sampdoria ile Milan kapatacak.