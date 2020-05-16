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Bundesliga başladı!

Almanya'da Bundesliga korona virüs tedbirleri ile başladı

Bundesliga başladı!

Almanya'da Bundesliga korona virüs tedbirleri ile başladı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:58
2011 Okunma
Bundesliga başladı!

Korona virüs pandemisi sonrası dünyadaki tüm futbol ligleri askıya alınmıştı. Kimi ligler mevcut hali ile tescillenirken, bazı liglerin de ilerleyen tarihlerde başlaması planlanıyor. Türkiye'de de liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Salgın sonrası futbola geri dönen ilk ülke ise Almanya oldu. Bundesliga 26. hafta maçlarıyla seyircisiz olarak bugün tekrar başladı.

Almanya Bundesliga'da bugün başlayan maçlarda korona virüs önlemleri kapsamında; futbolcuların sahaya tükürmesi ve gol sevincinde bir araya gelmesi yasaklandı. Top ara ara silindi. Yedekte bekleyen oyuncular ise sosyal mesafe kurallarına uyarak maske ile oturdu. Sahada görevli tüm personel de maske ile görev başında yer aldı.

Bugün öğleden sonra oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf: 0 - Paderborn: 0

RB Leipzig: 1 - Freiburg: 1

Augsburg: 1 - Wolfsburg: 2

Hoffenheim: 0 - Hertha Berlin: 3

Borussia Dortmund: 4 - Schalke 04: 0

Günün son maçında ise TSİ 19.30'da Eintracht Frankfurt ile Mönchengladbach karşı karşıya gelecek.

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