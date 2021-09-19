Bulut Turhan: “Altınordu, 10 kişiyle maç nasıl kazanılır dersi verdi”

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, Altınordu’nun "10 kişiyle maç nasıl kazanılır" dersi verdiğini ifade ederek, “Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var” dedi.

TFF 1. Lig’in 6. hafta maçında Denizlispor, 1-0 öne geçtiği maçta Altınordu’ya son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bulut Turhan, “Altınordu’yu tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. 10 kişiyle maç nasıl kazanılır dersi verdiler. Biz iki maçı üst üste kazandığımız için motivasyonumuz düştü. Oyuncularımız biraz isteksizdi. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra topa sahip olduk ama pozisyon bulamadık. Bulduklarımızı da değerlendiremedik. Denizlispor giderek ezberleyen bir takım durumunda. Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var” dedi.