Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Süper Lig’in 2’nci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Çaykur Rizespor’da hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Bülent Uygun takımın sor durumunu değerlendirdi.

"İYİYİZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ, EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

15 gün içerisinde yönetimin takıma katkı sağlayacak transferleri yapacağını ifade eden Bülent Uygun, "Malum geçen sezon 18 kişinin sözleşmesinin bitmesi, takımdan ayrılması ve bu süreç içerisinde bir ay sonra seçilen yönetim kurulunun takım kurgusunu oluşturması çok zordur. Biz de maalesef anlaştık dediğimiz her futbolcunun sonrasında başka menajerler girerek hem fiyat yükseltilmesi hem de bonservislerine ek fiyat çıkmış olması transfer yapmamızı hep engelledi. Yönetimimiz inanıyorum ki milli maç arasına kadar, 15 gün içerisinde takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır. Biz de en azından kadro yapısı ve mühendisliği anlamında bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Katılan yeni arkadaşlarımızın bazılarının sakatlığı bazılarının da antrenmansız olması bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Belki de en zor durumda olan şu anda da transferde de sürecin sıkıntısını yaşayan takımız. Ama biz iyiyiz daha da iyi olacağız ve en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"CANER ERKİN KONUSUNDA HERHANGİ BİR GELİŞME YOK"

Caner Erkin konusunda şu anlık bir gelişme olmadığını söyleyen Uygun, "Caner Erkin konusunda herhangi bir gelişme yok. Galatasaray’dan alacağımız paraya karşılık ben genç yetenek olarak Ali Yavuz’u, Yunus’u ve Emre’yi istedim. Eğer böyle bir şey olursa bu üç futbolcunun bize katkı yapacağını düşündük. Nitekim onlarla da bu konuda tam anlaşamadık, paramızı alacağız, herhalde 2-3 ay içinde paramız gelir" dedi.