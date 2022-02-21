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Bülent Korkmaz: "Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız"

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray müsabakasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Korkmaz, Karadeniz ekibinin bulunduğu kötü durumdan çıkması için "Herkes taşın altına gövdesini koyacak" dedi.

Spor 21.02.2022, 18:16
Bülent Korkmaz: "Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız"

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray müsabakasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Korkmaz, Karadeniz ekibinin bulunduğu kötü durumdan çıkması için "Herkes taşın altına gövdesini koyacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Rizespor’un ligdeki konumunu göz önüne alarak zor bir süreçte takımı devraldıklarını dile getirerek, "Hem bizim için hem de spor camiası ve şehir için hayırlı olsun. Tabii ki zor bir süreç. Bu zor süreçte zor bir görevi devraldık. Bunu bilerek geldik buraya. Ben ve ekibim kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Biz buraya gelirken takıma da inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir işin içinde olacak. Çünkü hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı duyguları hem sahada hem saha dışında gösterirsek, bu zor süreçten ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum. Bunun için çabalayacağız, uğraşacağız, her zaman yaptığımız görevin aynısını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız"

Süper Lig’deki istatistiklerini tersine çevirmek için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, "Galatasaray çok büyük, başarılarla dolu bir camia. Avrupa markası olan Galatasaray’da ara sıra da olsa böyle durumlar olabiliyor. Ama şu an baktığımızda bizim durumumuz da iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Özellikle takım olarak oynayacağız. Biliyorsunuz en az gol atan takım, en fazla gol yiyen takım ve ortalama olarak en az koşan takım. İstatistiklere fazla takılmam ama bazıları gerçektir. İstatistikleri tersine çevirmek için çabalayacağız, uğraşacağız. Baktığımız zaman çok kısa bir süre var. Hiçbir mazeret sumadan yolumuza devam edeceğiz. Hem Antalya’da hem Konya’da bunları çok yaşadık ama üstesinden geldik. İnşallah burada da Üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herkes taşın altına gövdesini koyacak"

Herkesin bulundukları pozisyondan çıkmak için gövdesini taşın altına koyacağını ifade eden Korkmaz, "Hiçbir oyuncu bu durumda olmak istemez ama bir gerçek var ki bu durumdayız. Hani derler ya ’Herkes elini taşın altına koyacak’ ben onu kabul etmiyorum, gövdemizi koyacağız. Benim için duygu amatörlüktür o duyguyu hissetmeden hiçbir şey olmaz. O ruhu ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

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