Bülent Korkmaz: "Çok hata yaptık ama sonuçta kazandık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor bir maç olduğunu söyleyerek, "Çok hata yaptık ama sonuçta kazandık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyet ile ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Galip gelmek güzel. Oyun olarak iyi futbol oynadık diyemeyeceğim. Birçok pozisyon almada eksik kaldık. Zor bir maç oldu. Kalecimiz Tarık’ın gününde olması da bugün galip gelmemiz de büyük etken oldu diyebilirim. Sonuçta kazandık ama hücuma çıkarken çok hata yaptık ve rakibimize çok pozisyon verdik. Önemli olan bu tarz oyunları kazanmaktı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında talihsiz bir olay yaşayan Rizespor altyapısı oyuncularından Yiğit Demirel’in vefatı hakkında da konuşan Korkmaz, "Yiğit gencecik bir oyuncumuzdu. Bizi çok üzdü. Talihsiz bir kaza geçirdi ve ne yazık ki çok genç yaşında bizleri üzdü. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Hayalleri vardı ve gerçekleştiremedi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.