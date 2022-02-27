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Bülent Korkmaz: "Bu oyunun hakkı bu sonuç değildi"

Galatasaray’a deplasmanda 4-3 kaybeden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu. Oyunun hakkının bu sonuç olmadığını söyleyen Korkmaz, hakemden de memnun olmadığını ifade etti.

Spor 27.02.2022, 21:47
Bülent Korkmaz: "Bu oyunun hakkı bu sonuç değildi"

Galatasaray’a deplasmanda 4-3 kaybeden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu. Oyunun hakkının bu sonuç olmadığını söyleyen Korkmaz, hakemden de memnun olmadığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Maçın sonucu bu oyunla, bu mücadeleyle, bu olmamalıydı. Özellikle ikinci yarıda iyi bir mücadele vardı. Öne de geçtik, maçı koparabilirdik ama maalesef olmadı. Takımın oyunundan, pas alışverişinden, hücum organizasyonlarından memnunum. Çok fazla birlikte çalışamadık ve organizasyonumuz azdı, bunları artıracağız. Bu sonuçla mağlup olunca insan üzülüyor ama önümüzdeki maçlarda bu mücadeleyle devam edersek her maçı kazanmaya adayız" şeklinde konuştu.

"Hakemden memnun değilim"

Maçın hakemi Ümit Öztürk’ün iyi bir karşılaşma yönetmediğini söyleyen Bülent Korkmaz, "Yusuf’un itme pozisyonunda penaltı çalmadı. Bize karşı bu kadar basit penaltı veriyorken, Galatasaray’a karşı bu kadar kolay gösteremezdi. Hakemden memnun musun diye sorarsanız, herhalde ceza yemeyiz ama memnun değilim. Çok da beğendiğim bir hakemdi. Kararlar herkese eşit olmalıydı ama bugün eşit olmadı” dedi. Gedson Fernandes hakkındaki soruyu da yanıtlayan Bülent Korkmaz, "Gedson çok akıllı, iyi ve özel bir oyuncu. Çok da iyi bir profesyonel. O yüzden ona motivasyon için bir şey söylemeye gerek yok. Hatta ona kaç tane faul yapıldı bilmiyorum. Saymaya kalktım ama sayamadım. Bu kadar faul yapılıyor. Özel oyuncular bazen korunmalı deniyor ama hiç böyle bir durum olmadı" diye konuştu.

"Kararımdan memnunum"

Çaykur Rizespor’a imza atmasının ardından kendisine yönelik tepkiler olduğuna dair yöneltilen soruyu da yanıtlayan Bülent Korkmaz, "Ben bir karar verdim. Verdiğim karardan da son derece memnunum. Rizespor’da olmaktan da son derece mutluyum. Başkan ve yöneticiler ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Aldığım kararlardan hiçbir zaman pişman olmadım. Ben bir profesyonelim. Ekibimle beraber bir yere gittiğimizde bu şekilde hareket ediyoruz. Bu benim kararım" dedi. Galatasaray’ın opsiyonları konusunda çalışmalarına karşın kötü goller yediklerini söyleyen Korkmaz, "Genelde Galatasaray’ın bekleri oyun kurulurken içeride oluyorlar. Sonrasında Kerem, Babel gibi isimler kenarda kalıyorlar ve sonrasında aralarına da 8 numaraları sokuyorlar. Bunlara önlem aldık ama çok basit hatalardan gol yedik. Bunları çalışacağız. Futbol akıcı bir oyun olduğu için, antrenmanlardaki gibi olmuyor. Bu maçı gösterince daha da olayın farkında olacaklar. Kendimizi ve takımı geliştirmek zorundayız, bu yönde çalışacağız” diye konuştu. Son olarak takımın çok fazla vakit geçirdiği yönündeki eleştiriler hakkında da konuşan Korkmaz, “Dışarıdan bakmakla, saha içinden bakmak farklı. Gedson’a bir baksınlar. Bir oyuncuya, bir maçta kaç kez faul yapılır. Sayamadım. Bazen son dakikalarda zaman geçirmeye çalışılır ama oyunun başı henüz ve zaman geçirilmez bu anlarda. Ben sayamadım faulleri. Bir oyuncuya bu kadar faul yapıldığını ben ilk kez görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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