Bucaspor’dan Amedspor’a bonservis jesti

İzmir’in 2. Lig temsilcilerinden Bucaspor 1928, Amedspor’a transfer olan savunma oyuncusu Gökhan Köseoğlu’nun transferinde Diyarbakır ekibine kolaylık sağlayarak bonservis ücreti talep etmedi.

Bucaspor 1928 yönetimi, tecrübeli futbolcuyu bonservis ücreti talep etmeden Amedspor’a verdi. Diyarbakırlı olan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve 2. Başkanı Mehmet Sevinç’in bu davranışı Diyarbakır’da spor kamuoyu ve Amedspor camiasında memnuniyetle karşılandı.