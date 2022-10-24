Bucaspor’da zirve takibi sürüyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste aldığı iki galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Bucaspor, 1928 konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Erhan Çelenk ve Saruhan Fındıkcı kaydetti.

Bu sonuçla Bucaspor, 22 puanla 4. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Balıkesirspor galibiyetiyle play-off sıralamasındaki konumunu korurken, ligin zirvesinde yer alan Karacabey Belediye ile 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

İzmir temsilcisi, ligin 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü Pazarspor deplasmanında ter dökecek.