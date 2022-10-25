Bucaspor’da Erhan Çelenk fırtınası

Bucaspor’un tecrübeli kanat oyuncusu Erhan Çelenk, ilk 11 haftada attığı 6 golle takımını sırtladı. 33 yaşındaki oyuncu, Kocaelisporlu Samed Ali Kaya ile gol krallığını paylaşıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bucaspor 1928, ilk 11 haftada aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 4. Sıraya yerleşti. Ligin zirvesi ile arasında 3 puan fark bulunan sarı-lacivertli ekip, gol yollarında da etkili bir futbol sergiliyor. İzmir temsilcisi, 22 gollü Kocaelispor’un ardından Fethiyespor ile birlikte 16 gol kaydederek ligin en golcü ikinci takımı oldu.

Erhan Çelenk gol krallığında zirvede

Bucaspor’un ligde şu ana kadar attığı 16 golde 8 farklı futbolcunun imzası bulunurken, takımın en golcüsü 6 golle 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk oldu. 11 maçın tamamında görev alan alan tecrübeli oyuncu, 887 dakika sahada kalırken, maç başına 0.55’lik gol ortalaması tutturdu. Erhan Çelenk, ligdeki gol krallığı yarışında ise 6 gol atan Kocaelisporlu Samed Ali Kaya ile zirveyi paylaşıyor.

Erhan Çelenk’in ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu ise 3 golle Mehmet Fuat Gölbaşı. Tunç Murat Behram, Berke Bıyık, Recep Gül, Erhan Şentürk, Adem Eren Kabak ve Saruhan Fındıkcı, 1’er golle lig maçlarında skor üreten diğer isimler olarak kayıtlara geçti. Bucaspor’un bir golü de Sarıyer karşılaşmasında Işık Kaan Arslan’ın kendi kalesine attığı golle gelmişti.