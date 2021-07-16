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Bucaspor, Yusuf Yıldırım’ı renklerine bağladı

Bucaspor 1928, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Spor 16.07.2021, 21:33
Bucaspor, Yusuf Yıldırım’ı renklerine bağladı
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Bucaspor 1928, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

2. Lig’in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Etimesgut Belediyespor’da forma giyen Yusuf Yıldırım’ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bucaspor 1928, Yusuf Yıldırım’a "Hoş geldin" mesajını paylaştı.
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