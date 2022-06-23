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Bucaspor, Erhan Şentürk’ü transfer etti

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk’ü kadrosuna kattı.

Spor 23.06.2022, 18:43
Bucaspor, Erhan Şentürk’ü transfer etti

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk’ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak A. Afyonspor’da forma giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Şentürk’ü kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Erhan Şentürk’e “Hoş geldin” diyerek kariyerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasıyla 35’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Erhan Şentürk, söz konusu maçlarda 21 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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