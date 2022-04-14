Bucaspor 1928’de 5 futbolcu kadro dışı

Bucaspor 1928, Başkan Cihan Aktaş’ın talimatlarıyla futbolcular Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci sıradaki yerinden üst üste aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya kadar gerileyen Bucaspor 1928, play-off iddiasını korusa da büyük yara aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün bir bilgilendirme mesajı yayımlayarak 5 futbolcunun Başkan Cihan Aktaş’ın talimatıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bucaspor’un açıklaması şu şekilde: “Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş’ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”