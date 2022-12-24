Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldı. Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklama şu şekilde:
“TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları; sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde de kulübümüzün yönetim noktasında attığı doğru adımların, titizliğinin ve şeffaflığının ayrıca saha içi kadar saha dışı yönetim başarısının da sonucu olarak; kulübümüz, TFF Lisans Kurulu nezdinde Ulusal Lisans Kulüp Lisansı’nı alan ilk kulüpler arasına adını yazdırdı.”