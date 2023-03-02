Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar’ı duyurdu

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın takımın başına getirildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde şampiyonluk yarışı verdiği Kocaelispr’un 6 puan gerisine düşünce Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Bir süre teknik direktörsüz kalan sarı-lacivertlilerden bugün yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Murat Karakoç, Tarkan Yaran, Ertuğrul Dağaltın, Yahya Yılmaz ve Ahmet Yiğit hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.