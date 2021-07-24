Bucaspor 1928, sahaya indi

TFF 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928, 2021-2022 sezonu öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig Play-Off aşamasında şampiyon olarak 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunun ilk antrenmanını dün akşam saatlerinde Kaynaklar Tesisleri’nde yaptı. Antrenman öncesinde Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ve kulüp yöneticileri futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Bucaspor’da geçtiğimiz sezon çapraz bağ ameliyatı olan Yalçın Eycan Kaya, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinden çalışmalarını gerçekleştirdi.