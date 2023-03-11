Bucaspor 1928, lokma döktürecek

Bucaspor 1928, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Buca Arena girişinde lokma döktüreceğini duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz; Serik Belediyespor karşılaşması öncesi saat 12.00 - 14.00 arası, Buca Arena girişinde 11 ilimizi etkileyen ve bütün ülkeyi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına lokma döktürecektir. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.