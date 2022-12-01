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Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
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Bucaspor 1928, liderliğini sürdürmek istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Van Spor FK maçını hatasız geçip liderliğini sürdürmek istiyor.
Spor 01.12.2022, 15:47
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Van Spor FK maçını hatasız geçip liderliğini sürdürmek istiyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 17. hafta mücadelesinde 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00’de Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak. İzmir temsilcisi, Van Spor maçını hatasız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, oyuncularına rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Bucaspor 1928, ikinci Kocaelispor’un artı 4 averajla önünde bulunuyor.
İzmir temsilcisi, bu sezon sadece 1 kez mağlup olurken, 5 beraberlik, 10 da galibiyet aldı.