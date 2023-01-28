Bucaspor 1928, liderliği istiyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 22. hafta mücadelesinde konuk edeceği Kastamonuspor’u mağlup ederek liderliği geri almanın planlarını yapıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta müsabakasında Bucaspor 1928, Kastamonuspor ile Yeni Buca Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 14.00’te başlayacak. Mücadele öncesinde Bucaspor 1928, 42 puanla ikinci sırada yer alırken Kastamonuspor ise topladığı 23 puanla 13. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta kaptırdığı liderliği bu hafta Kocaelispor’dan geri almak istiyor. İzmir temsilcisi galip geldiği takdirde Kocaelispor’un mağlup olmasını bekleyecek.