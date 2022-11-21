Bucaspor 1928 evinde çok farklı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. hafta mücadelesinde Adıyaman FK’yi 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde arka arkaya 6’ncı maçını kazanırken liderliğini de sürdürmeye devam etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 15. hafta mücadelesinde Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Yeni Buca Stadyumu’nda oynandı ve sarı-lacivertliler sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisinin gollerini Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık, Erhan Çelenk, Taşkın Çalış ve İlhan Depe attı. Adıyaman FK’nin tek golünü ise İbrahim Halil Öner kaydetti. Lider Bucaspor 1928, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmış oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin müsabakadan 4 averaj kazanması da, zirve yolunda Cüneyt Dumlupınar’ın elini rahatlatmış oldu. İzmir temsilcisi ligin 16. haftasında Zonguldak Kömürspor’a konuk olacak. Müsabaka 27 Kasım Pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak.