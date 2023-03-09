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Bucaspor 1928, Adıyaman FK müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Serik Belediyespor maçının bilet fiyatları açıklandı.
Spor 09.03.2023, 10:59
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Serik Belediyespor maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 11 Mart Cumartesi günü Serik Belediyespor’u konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları bugün açıklandı. Öte yandan biletler cumartesi günü, saat 12.00 itibarıyla Buca Arena’da satışta olacak.
Bucaspor 1928 - Serik Belediyespor mücadelesinin bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Tribün : 10 TL
Kapalı Tribün : 20 TL
VIP Tribün: 30 TL
Misafir Tribünü: 10 TL