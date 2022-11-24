Buca’da şampiyonlar arenasında geri sayım başladı

Buca Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilecek olan uluslararası dövüş arenası Kow Kingdom Of The War Championship Kick Boks turnuvası 26 Kasım Cumartesi günü İzmirlilerle buluşacak. Turnuvaya 40 sporcu katılım gösterecek.

Buca Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan uluslararası dövüş arenası Kow Kingdom Of The War Championship Kick Boks turnuvası 26 Kasım Cumartesi günü İzmir’de başlayacak. Bugüne kadar pek çok başarılı sporcuyu yetiştiren ve uluslararası arenada önemli başarılar elde etmiş olan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bu defa dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 26 Kasım Cumartesi günü Buca Belediyesi Tenis Kulübü’nde gerçekleştirilecek olan uluslararası turnuvaya dünyanın pek çok yerinden sporcular katılacak.

Dünyadan 40 sporcu katılacak

Buca Belediyesi sporcusu ve Kick boks antrenörü KOW kurucusu Halim Macun organizatörlüğünde yapılacak olan organizasyona tam 40 sporcu katılacak. 6 kadın 34 erkek sporcunun yarışacağı etkinlik Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde saat 17.00’de yapılacak.

Organizasyon Türkiye Kick Boks Federasyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilirken Buca Belediyesi’nden 6 sporcu yarışmaya katılım sağlayacak. Bu sporcular Serkan Kılıç, Ali Rıza Kaya, Elif Şen, Nehir Tuğ, Ercan Karaca ve Yahya Ömer Şen olacak.