banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu videoyu Fenerliler izlesin!
Bu videoyu Fenerliler izlesin!
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Kısıtlama unutuldu, Kumkapı Sahili doldu taştı
Aşılamada dünyada 6. sıradayız!
Aşılamada dünyada 6. sıradayız!
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde

Bu videoyu Fenerliler izlesin!

Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenildiği karşılaşma anında GS TV spikerleri, yenilen goller karşısında sinirlerine hakim olamadılar.

Spor 04.04.2021, 08:47 04.04.2021, 08:51
73

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.

HER GOLDE ÇİLEDEN ÇIKTILAR

Maçı taraftarlarına canlı yayında anlatan GS TV'nin spikerleri ise zor anlar yaşadı.

Galatasaray'ın 3 gol yediği maçta Alican Baykın ve Serbay Şenkal'in yenilen goller karşısında isyanı ekranlara yansıdı. Baykın ve Şenkal goller karşısında adeta çileden çıktı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu