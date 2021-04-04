Bu videoyu Fenerliler izlesin!

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Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenildiği karşılaşma anında GS TV spikerleri, yenilen goller karşısında sinirlerine hakim olamadılar.
Spor 04.04.2021, 08:47 04.04.2021, 08:51
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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.
HER GOLDE ÇİLEDEN ÇIKTILAR
Maçı taraftarlarına canlı yayında anlatan GS TV'nin spikerleri ise zor anlar yaşadı.
Galatasaray'ın 3 gol yediği maçta Alican Baykın ve Serbay Şenkal'in yenilen goller karşısında isyanı ekranlara yansıdı. Baykın ve Şenkal goller karşısında adeta çileden çıktı.