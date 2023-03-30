Bu şehrin çocukları ’Samsunsporlu’

Samsunspor maçını izleyen öğrencilere, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Yunus Emre Çift sürpriz yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in lideri Samsunspor, son olarak ligin iddialı takımlarından Boluspor’u deplasmanda 5-1’lik skorla mağlup etti. 14.30’da oynanan ve ders saatine denk gelen maçı Hasköy Cumhuriyet İlkokulu 2F sınıfı öğrencileri derste izledi. Samsunspor’un her golünde büyük sevinç yaşan minik öğrencilerin bu anının fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı.

Sosyal medyadaki fotoğrafları gören Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile futbolcu Yunus Emre Çift, okulu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılanan Samsunspor kafilesi, daha sonra 2F sınıfına giderek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle tek tek selamlaşan Eroğlu ve Çift, üzerinde Samsunspor logosu bulunan pastayı kestikten sonra öğrencilerle sohbet etti.

"Çocukların kendi şehrinin takımını tutmaları çok değerli"

Öğrencilerin Samsunspor sevgisini gördükten sonra çok duygulandığını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu, Samsunspor’un geleceği olduğunu ve onlara güvenmemiz gerektiğini her zaman söylüyoruz. Onlar bizim canlarımız. Hele ki şu anı gördükten sonra okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gelecekte Samsunspor emin ellerde. Samsun şehri emin ellerde. Aidiyet duygusu çok değerli ve önemlidir. Bu çocuklarımız böyle yetişirlerse gelecekte farklı mesleklerde de olsalar Samsunspor için büyüyecekler. Bizim için de tüm Türkiye için de kendi şehrinin takımını tutmaları ve oraya ait hissetmeleri çok çok değerli. Gerçekten çok mutlu oldum. Onların hocalarına buradan çok teşekkür ederim. Maçı da kazandık. Gerçekten zor bir deplasmandı ama bu sınıfın mutluluğu, maçı seyretmesi bizi çok duygulandırdı. Eminim ki Samsun’da birçok okul böyledir" dedi.

Öğrenciler ise Samsunspor kafilesinin okullarını ziyaret ettiği için çok mutlu olduklarını ve Samsunspor’u desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, kırmızı-beyazlılara Süper Lig yolunda başarı diledi.

Ziyaretin ardından Samsunspor kafilesi, tüm öğrencilere ve eğitimcilere Samsunspor’a destek vermeye devam etmelerini istedi. Okuldaki programa Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan ve teknik heyet ile personeller de katıldı.